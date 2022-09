O brasileiro Arthur Gomes marcou o segundo gol do Sporting - Divulgação/@ChampionsLeague

Publicado 13/09/2022 16:29

Nesta terça-feira, o Sporting derrotou o Tottenham por 2 a 0 no Estádio José Alvalade, em partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Paulinho e Arthur Gomes, ex-Santos, marcaram já no fim os gols da vitória da equipe portuguesa.

Com o resultado, o Sporting chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo D. Já o Tottenham aparece em segundo, com três. Olympique de Marselha e Eintracht Frankfurt, os demais times que completam o grupo, também se enfrentam nesta terça-feira.

Agora, as duas equipes viram as chaves para as competições nacionais. O Sporting volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Boavista, pelo Campeonato Português. Já o Tottenham recebe o Leicester no mesmo dia, mas às 13h30, pela Premier League.

OS GOLS

O placar foi aberto no José Alvalade aos 45 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Paulinho subiu mais alto do que todos na primeira trave e cabeceou sem chances de defesa para Lloris.

Três minutos depois, o Sporting deu números finais ao jogo. Arthur Gomes fez grande jogada individual pelo lado esquerdo, deu uma caneta no compatriota Emerson Royal, entrou na pequena área e bateu para fazer o segundo dos Leões. Esta, cabe destacar, foi a estreia do brasileiro pelo time de Lisboa.