Vinicius Junior ao lado de elenco do Real Madrid - AFP

Publicado 13/09/2022 16:39

Rio - Em grande fase no Real Madrid, Vinicius Junior causou um desconforto no clube espanhol na partida contra o Mallorca, no último fim de semana. Apesar de ter tido uma grande atuação, o brasileiro se envolveu em provocações com jogadores e até com o técnico do clube rival. De acordo com informações da rádio "Cadena SER", de Madri, a atitude do atacante teria incomodado o elenco do clube campeão europeu.

De acordo com informações da rádio, os jogadores do Mallorca alertaram que o comportamento de Vinicius Junior poderia fazer com que o brasileiro acabasse se machucando. As falas dos rivais teriam sido consideradas verdadeiras pelo grupo do Real Madrid. As provocações do atacante foram vistas como ruis para "a imagem dele e da equipe".

Antes da informação divulgada pela rádio, o jornal espanhol "Mundo Deportivo" criticou o comportamento de Vinicius Junior na partida e o comparou a Neymar. O camisa 10 do PSG recebeu muitas críticas por seu comportamento provocativo destro de campo, deste os tempos do Barcelona.

Em entrevista coletiva, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti elogiou o desempenho técnico de Vinicius Junior, mas pediu mais concentração ao brasileiro. "Ele é um grande jogador, está mostrando todo o seu talento e qualidade. Não sou surdo nem mudo. Ouço o que é dito e isso não é um problema para nós ou para ele. Ele tem uma qualidade extraordinária e é normal que o rival tente pará-lo. Ele faz isso com respeito e há regras que tentam proteger todos os jogadores em campo", disse.