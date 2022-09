Inter de Milão venceu seu primeiro jogo nesta edição da Liga dos Campeões - JOE KLAMAR / AFP

Publicado 13/09/2022 17:20

Rio - A Inter de Milão fez valer o favoritismo e derrotou o Viktoria Plzen por 2 a 0 pela Liga dos Campeões da Europa. Dzeko foi o responsável por abrir o placar pela equipe italiana e serviu Dumfries para marcar o tento que deu números finais ao marcador.



FARO DE ARTILHEIRO

Em um primeiro tempo morno, a Inter de Milão conseguiu sair na frente com Dzeko. Aos 19 minutos, o bósnio recebeu um passe pelo lado esquerdo da grande área e finalizou rasteirinho para abrir o placar da partida. No fim, o centroavante foi acionado por Brozovic pelo lado direito em grande contra-ataque e finalizou para boa defesa de Stanek.



MILAGRES DO GOLEIRO

No segundo tempo, a Inter de Milão teve um início muito forte. Aos dois minutos, o zagueiro Skriniar aproveitou cruzamento na área após cobrança de falta e cabeceou para um milagre de Stanek. No ataque seguinte, Dzeko aproveitou sobra de bola na entrada da área e soltou uma bomba para outra grande intervenção do goleiro.



MAIS ESPAÇO

Aos 15 minutos, o Viktoria Plzen sofreu com a expulsão de Bucha após dura entrada de carrinho do volante em Barella. Com mais espaço no campo, a Inter de Milão aproveitou um rápido contra-ataque puxado por Dzeko, que encontrou Dumfries pelo lado direito e o lateral holandês marcou seu gol aos 20 minutos.