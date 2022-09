Lewandowski perdeu a melhor chance do Barcelona, na vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 - CHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 13/09/2022 18:12

Mesmo em momento de reconstrução, o Barcelona fez um duelo equilibrado e poderia ter saído com resultado melhor se Robert Lewandowski tivesse sido efetivo contra o ex-clube. Mas o Bayern de Munique é uma equipe mais pronta e mostrou força e pontaria para vencer em casa por 2 a 0, gols de Lucas Hernández e Sané.



Com a quinta vitória seguida no confronto, os alemães lideram o Grupo C com 6 pontos em duas rodadas. Já o Barcelona está em segundo, com 3, empatado com a Inter de Milão, que venceu o Viktoria Plzen, também por 2 a 0.



Lewandoswki perde chance incrível

- O Barcelona foi melhor no primeiro tempo, finalizou 10 vezes e poderia abrir o placar, mas desperdiçou grandes chances. Na melhor delas, o artilheiro Lewandowski apareceu na cara de Neuer e chutou por cima.

- O atacante polonês, aliás, parece ter ficado abalado com o reencontro com o Bayern, onde jogou por oito temporadas. Ele não fez boa partida, apesar de também ter obrigado Neuer a outra defesa, também antes do intervalo.



Bayern resolve em três minutos

- No segundo tempo, a equipe alemã cresceu e foi mais efetiva. Antes, tomou um susto em chute de Raphinha, que passou rente à trave.

- Em apenas três minutos, o Bayern resolveu o jogo. Lucas Hernández marcou após escanteio, aos 5, e Sané ampliou aos 8, em contra-ataque. O Barcelona ainda tentou diminuir, mas Pedri chutou na trave na melhor chance, enquanto os alemães tomaram conta das ações.