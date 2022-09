Luva de Pedreiro ao lado de seus empresários - Reprodução/Instagram

Luva de Pedreiro ao lado de seus empresáriosReprodução/Instagram

Publicado 13/09/2022 19:56 | Atualizado 13/09/2022 19:58

Rio - O influencer Luva de Pedreiro resolveu parar com as redes sociais e apagou todos os vídeos e fotos do Instagram. O LANCE! entrou em contato com um dos empresários que cuidam da carreira do jovem, que explicou a situação.



Segundo o staff, Luva decidiu pela pausa por causa de uma virose e o excesso de compromissos. Recentemente, Luva fez uma viagem de quase um mês pela Europa e até curtiu o Rock In Rio nos últimos dias. Ele ainda está fazendo ações publicitárias para a Copa e cumprindo agenda de compromissos dos patrocinadores recentes.



"Ele está cansado, porque teve muito compromisso e pediu uns dias das redes sociais. Mais uns dias (de descanso) e ele volta", disse o staff.



O L! questionou o motivo da decisão de apagar todas as publicações, já que o jovem influencer tem a intenção de voltar ao trabalho. O staff afirmou que essa foi uma "vontade dele na hora".

Falcão também se posicionou, desta vez publicamente, pelas redes sociais. A lenda do futsal apoiou a decisão de Iran Ferreira.



"Amigo, descanse. Viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre para te apoiar! Não esqueça que você faz muita gente feliz", escreveu Falcão, no vídeo publicado por Luva no Instagram.



No vídeo postado, Luva fez questão de enfatizar que continuava vendo o time de empresários como "família".



"A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar", disse.



Essa é a segunda vez que Luva posta um desabafo na web desde que ficou famoso ao estourar no Tik Tok. A primeira vez foi uma crise que acabou em "divórcio" com o ex-empresário Allan Jesus.