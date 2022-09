Ebanie Bridges - Reprodução

Ebanie BridgesReprodução

Publicado 15/09/2022 14:48

Rio - A campeã mundial da Federação Mundial de Boxe, Ebanie Bridges, frustrou alguns fãs mais fanáticos ao descartar vender um pouco da água usada em um dos seus banhos diários.

fotogaleria

Ela, conhecida por suas lutas brutais, mas também por se pesar antes dos combates com roupas de lingerie atrevidas, não luta desde que superou Maria Cecilia Roman para ganhar seu primeiro campeonato mundial, mas isso não significa que está fora dos holofotes.Ao abrir uma caixinha de perguntas aos seus mais de 520 mil seguidores no Instagram, um fã incomum perguntou quanto custava um copo de água do banho. Bridges não ficou surpresa com o pedido, mas descartou.“Juro que recebo tantos novos pedidos para isso. Olha, se minhas meias custam 500 libras, então minha água de banho vai custar muito mais. Eu não acho que você não pode pagar por isso. Então, pare de me perguntar sobre a água do meu banho", afirmou.Essa não seria a primeira vez que fanáticos por boxe pagariam um bom dinheiro por algumas lembranças incomuns. Bridges já afirmou que os fãs pagaram quantias muito boas por suas meias pós-treino."Eles (fãs) pagam 150 dólares por apenas uma foto das minhas meias sujas no chão, nem mesmo por uma imagem dos meus pés", garantiu.