Cléber Xavier, auxiliar técnico da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/09/2022 14:57

Rio - Um dos auxiliares da seleção brasileira, Cléber Xavier esteve no Maracanã, na última quarta-feira (14), para acompanhar o duelo entre Flamengo e São Paulo, pela Copa do Brasil. Antes do início da partida, o profissional conversou rapidamente com a reportagem do DIA e detalhou um pouco sobre a preparação da seleção para os amistosos contra Gana e Tunísia. Veja:

Conversei rapidamente com Cléber Xavier, auxiliar do técnico Tite, sobre a possível convocação de mais um jogador do #Flamengo na Copa do Mundo, e a preparação para os amistosos contra Gana e Tunísia. pic.twitter.com/6Yj4yOYhst — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) September 15, 2022 "Ainda estamos em observação dos atletas convocados. Os atletas se apresentam junto com a gente na segunda-feira, na França, para que a gente possa fazer o jogo do dia 23. Agora o foco é total na preparação dos jogos, nas estratégias dos jogos, principalmente no primeiro jogo, contra Gana, e após, o segundo jogo contra a Tunísia", destacou Cléber Xavier.

O auxiliar também falou sobre a ansiedade e a expectativa da comissão técnica da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo do Catar.

"A gente tem um processo de trabalho, e continua focando nele. A gente convocou recente para os dois amistosos, e agora observando os jogadores convocados, principalmente para estes dois jogos, começando a trabalhar em cima das estratégias. São jogos importantes. A gente vem de bons jogos em junho, em março e em janeiro, e vai procurar manter esse nível de atuação, que é o que nos vai dar mais confiança para que a gente possa fazer uma boa Copa. Então vamos passo a passo, vamos com calma, focar no que temos que fazer dentro do processo que falei", destacou.

A seleção brasileira entra em campo na próxima sexta-feira (23), para enfrentar a seleção de Gana, às 15h30 (horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre, na França. Depois, a equipe de Tite enfrentará a Tunísia, no dia 27 de setembro, também às 15h30 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. Serão os dois últimos amistosos antes da disputa da Copa do Mundo do Catar.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Lucas Felbinger.