James Rodriguez é sonho antigo de John Textor - RAUL ARBOLEDA/AFP

Publicado 15/09/2022 15:15

O colombiano James Rodríguez, de 31 anos, teve a contratação anunciada pelo Olympiacos, da Grécia, após uma temporada defendendo o Al-Rayyan, do Catar. O meia, que esteve na mira do Botafogo, vai reencontrar o lateral-esquerdo Marcelo, parceiro de Real Madrid de 2014 até 2017, e depois em 2019.



Artilheiro da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, com 6 gols, James Rodríguez, começou a carreira no Envigado, da Colômbia. Depois passou pelo Banfield, da Argentina, onde se destacou e foi contratado pelo Porto. Em Portugal, o colombiano brilhou e apareceu no cenário internacional. Foi negociado com o Mônaco e no ano seguinte fechou com o Real Madrid. No clube espanhol não conseguiu se firmar e foi emprestado ao Bayern de Munique. Também defendeu o Everton, da Inglaterra, antes de jogar no Al-Rayyan, seu último clube.





No Olympiacos, James Rodríguez terá o Campeonato Grego e a Liga Europa, competição na qual o seu time não começou bem, perdendo os dois primeiros jogos da fase de grupos para Nantes e Freiburg