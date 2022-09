Último Fla-Flu ocorreu em maio de 2022, e foi vencido pelo Rubro-Negro - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Último Fla-Flu ocorreu em maio de 2022, e foi vencido pelo Rubro-NegroAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 16/09/2022 19:17

Rio - O duelo entre Flamengo e Fluminense, neste domingo (18), terá, mais uma vez, casa cheia no estádio do Maracanã. Até o final da tarde desta sexta-feira (16), pouco mais de 47 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes para os setores Norte Superior, Norte Inferior, Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais já estão esgotados. Restam-se, então, apenas entradas para os Setores Sul Superior e Sul Inferior, destinado apenas aos torcedores do clube das laranjeiras. A carga total de ingressos a venda é de 54 mil.

Confira as informações dos ingressos do Setor Sul, o único com bilhetes disponíveis para o clássico:

Sul (Fluminense)

- Sócio torcedor: R$60,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Pontos de venda retirada de ingressos:



Laranjeiras Sede - rua Álvaro Chaves, 41.

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Plaza Shopping Niterói - rua 15 de Novembro, 8 loja 386.

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Nova América - av. Pastor Martin Luther King, 126, loja 1406.

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Barra Shopping - av. das Américas, 4.666, loja 259.

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



TopShopping Nova Iguaçu - av. Governador Roberto Silveira, 540, quiosque 112.

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 20h.

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 20h.



Copacabana - Rua Barata Ribeiro, 458

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 19h.

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 15h.



Maracanã - Bilheteria 2

Dia 15/09/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 16/09/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 17/09/2022 - Horário de 10h às 17h.

Dia 18/09/2022 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo.