Pedro Raul recebeu o terceiro cartão amarelo por comemoração de gol, e não enfrenta o Botafogo na próxima rodadaReprodução/Premiere

Publicado 18/09/2022 13:28 | Atualizado 18/09/2022 13:28

Rio - O Goiás terá um importante desfalque para enfrentar o Botafogo, no dia 28 deste mês. Principal nome do clube esmeraldino na temporada, o atacante Pedro Raul recebeu seu terceiro cartão amarelo durante o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo (18). O árbitro José Mendonça da Silva Junior puniu o camisa 11 por ter comemorado o seu gol colocando as mãos na orelha e olhando em direção a torcida do Massa Bruta. Confira:

Pedro Raúl, do Goiás, levou cartão amarelo após comemorar o gol em frente a torcida do Braga. pic.twitter.com/NsV6XeS2C1 — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) September 18, 2022

Em entrevista ao "Premiere", logo após a partida, o jogador destacou que sempre faz a mesma comemoração, e disse que a arbitragem "não tem critério".

"Lamentável o cartão que eu tomei. Comemorei os 15 gols da mesma maneira, aí ele me tira do próximo jogo, que é outro confronto direito. Todos os gols eu comemoro com a mão na orelha, aí contra o Bragantino num domingo ele acha que eu estou provocando… Não tem critério, é brincadeira!", destacou o artilheiro do Campeonato Brasileiro, empatado com Germán Cano.

Além de Pedro Raul, o técnico Jair Ventura terá outro desfalque para enfrentar o Botafogo na próxima rodada. O lateral-esquerdo Sávio também acabou recebendo o seu terceiro cartão amarelo, ficando suspenso para o confronto.

Botafogo e Goiás se enfrentam no dia 28 de setembro, às 21h45, no Estádio da Serrinha. O confronto será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.