Técnicos Dorival Júnior e Fernando Diniz têm missões distintas neste Fla-FluMontagem sobre fotos de Gilvan de Souza/Flamengo e Mailson Santana/Fluminense

Publicado 18/09/2022 10:00

O que poderia ser a prévia da final da Copa do Brasil tornou-se um encontro entre a felicidade e a melancolia. Em meio a sentimentos distintos, Flamengo e Fluminense jogam neste domingo (18), às 16h no Maracanã, ainda com a esperança de seguir na perseguição ao líder Palmeiras, já que estão empatados com 45 pontos no Brasileirão. Mas os pesos nessa missão são diferentes.

Preparação para as finais

Classificado para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o Rubro-Negro tem um foco menor neste momento na busca pelo título brasileiro, tanto que deve utilizar força máxima. Serão cinco jogos até o duelo contra o Corinthians, pela ida do mata-mata nacional, dia 12 de outubro. O período servirá como preparação e também como possibilidade de uma última tentativa de reduzir a distância de nove pontos para o líder.



Além disso, será o último Fla-Flu de 2022, com a possibilidade de mostrar que a sequência negativa contra o rival acabou de vez. Depois de cinco jogos (quatro derrotas e um empate) de jejum no clássico, o Rubro-Negro voltou a vencer o Fluminense no primeiro turno, num 2 a 1 em que o goleiro Hugo Souza foi o grande destaque.



Prêmio de consolação

Do outro lado, o Tricolor tenta juntar os cacos após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil com uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians. Fora da decisão, o clube perde a chance de voltar a disputar um título nacional após 10 anos, e só tem o Brasileiro até o fim de 2022. Seguir na busca pelo Palmeiras é o que restou na temporada, assim como garantir a vaga na Libertadores, o que passa a ser o principal objetivo no momento.



Se não bastasse, o Fluminense, que foi campeão carioca e colocou o rival em crise, desta vez é quem chega em baixa e terá de encarar um Flamengo em grande fase. Para minimizar a tristeza e manter a torcida próxima, o time de Fernando Diniz precisa de uma boa atuação no clássico e de resultado positivo para tentar mudar a sequência de apenas três vitórias nos últimos 10 jogos.