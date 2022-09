Neymar - AFP

Publicado 17/09/2022 17:33

Paris - Em entrevista coletiva neste sábado, o técnico do PSG Cristophe Galtier falou sobre seu trio de ataque formado por Neymar, Messi e Mbappé antes da partida contra o Lyon no próximo domingo. O treinador destacou a função do brasileiro na ofensiva do time parisiense:



"Todos os três têm uma experiência de nível muito alto. Eles têm essa capacidade durante a partida para tomar decisões em campo. De todos eles, Neymar pode ser o jogador que tem a melhor retirada defensiva. Kylian (Mbappé) mantém muita pressão na defesa adversária, é um importante ponto de fixação. Leo (Messi), ele tem um registro totalmente diferente, ainda está muito bem colocado. O Ney é quem dá o melhor equilíbrio porque tem as suas características", disse Galtier durante a coletiva de imprensa.

O PSG enfrenta o Lyon neste domingo, às 15h45 de Brasília, no Parc Olympique Lyonnais, pelo Campeonato Francês.