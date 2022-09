Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 17/09/2022 15:29

Rio - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentou, neste sábado (17), sobre o clima hostil antes do duelo com o Atlético de Madrid, e sobre as ofensas que o atacante Vini Jr. recebeu. Na visão do treinador italiano, o jogador não recebeu insultos racistas.

"É preciso destacar que não vejo esta forma de racismo na Espanha, fico com o comunicado do clube e do Vini. Ele está com vontade de jogar o jogo (clássico contra o Atlético)", destacou o treinador durante coletiva de imprensa.

O italiano revelou, ainda, que o assunto não foi debatido pelos jogadores no vestiário, e que o atacante brasileiro respondeu muito bem ao caso.

"É algo que não falamos no vestiário, esses são temas que não falam normalmente no vestiário, a gente costuma falar de futebol. Uma coisa é racismo e outra coisa é o que acontece no futebol. Não tocamos nessa questão porque o jogador respondeu muito bem", finalizou Ancelotti.

Com Vini Jr. na equipe titular, o Real Madrid enfrentará o Atlético de Madrid, neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano. O confronto será válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.