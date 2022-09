Vini Jr. seguirá com as danças nas comemorações de gols - AFP

Vini Jr. seguirá com as danças nas comemorações de golsAFP

Publicado 17/09/2022 13:04

no clássico com o Atlético de Madrid, às 16h.

Na onda de apoio que Vini Jr. recebeu após sofrer com racismo por causa das suas comemorações de gol com danças, Neymar voltou ao assunto neste sábado e postou o desejo de querer que o companheiro de Seleção faça um gol neste domingo. O atacante do Real Madrid será titular

"Só eu acordei querendo que o Vini Jr. faça gol amanhã", escreveu Neymar no Twitter.



Só eu acordei querendo que o @vinijr faça gol amanhã ? #BailaViniJr — Neymar Jr (@neymarjr) September 17, 2022

O jogador do PSG foi um dos que se manifestaram na sexta-feira em apoio a Vini Jr., que também teve apoio de Pelé, do Real Madrid e de muitos outros, como até mesmo o Vasco. O jogador, revelação do rival Flamengo, respondeu com o tradicional "Vasco", que virou marca dos torcedores do clube nas redes sociais.

Entenda o caso



Na última quinta-feira, durante o programa de TV espanhol "El Chiringuito", o presidente da Associação Espanhola de Agentes de Futebol, Pedro Bravo, usou um termo racista para criticar o brasileiro Vini Jr. Durante o programa de TV espanhol 'El Chiringuito', o agente disse que o atacante deveria 'parar de fazer macaquice'.

A discussão foi iniciada por conta das comemorações do atacante do Real Madrid, que dança após fazer gols. Koke, do Atlético de Madrid, disse que vai haver confusão caso o brasileiro faça isso no clássico deste domingo, pelo Campeonato Espanhol.