Publicado 16/09/2022 10:44

BAILA VINI JR @vinijr — Neymar Jr (@neymarjr) September 16, 2022

O atacante Vinícius Júnior foi alvo de uma fala racista do empresário Pedro Bravo, em um programa de TV da Espanha. O agente criticou as comemorações do brasileiro, que costuma dançar após marcar gols, tratando o ato como macaquice."Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice".Após o ataque, Vinícius Júnior ganhou apoio nas redes sociais e a hashtag #BailaViniJr se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Companheiro de Seleção Brasileira, Neymar saiu em defesa do atacante do Real Madrid.Com a repercussão da fala racista, o empresário Pedro Bravo, que é o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, usou as redes sociais para se desculpar, argumentando que o termo utilizado foi uma metáfora."Quero esclarecer que a expressão "fazer macaquice" que utilizei mal ao qualificar a dança do Vinicius na comemoração dos gols foi de maneira metafórica. Como minha intenção não foi de ofender ninguém, peço sinceramente desculpas. Sinto muito!".