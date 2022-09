Jornal italiano divulgou a lista dos 40 indicados ao Prêmio Golden Boy - DIVULGAÇÃO/TUTTOSPORT

Publicado 16/09/2022 19:50

Rio - A revista italiana "Tuttosport" divulgou nesta sexta-feira os 40 jogadores indicados ao prêmio Golden Boy, que é dado ao melhor jogador sub-21 no mundo. A lista conta com 40 nomes e apenas um deles é brasileiro: o atacante Marquinhos, do Arsenal.



Entre os indicados estão Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, Gavi e Pedri, do Barcelona e Camavinga, do Real Madrid. Sendo o único brasileiro na lista, Marquinhos é do time sub-21 do Arsenal e revelado no São Paulo.

Nomes como Mbappé e Lionel Messi já levaram o prêmio. O atacante francês venceu em 2017 e o argentino em 2005. O único brasileiro a ganhar o prêmio foi Alexandre Pato em 2009, na época em que ele jogava no Milan. O último vencedor do Golden Boy foi Pedri, que está concorrendo pelo 2° ano seguido.

Veja abaixo a lista com os 40 indicados:



Adeyemi - Borussia Dortmund

Baldé - Barcelona

Baturina, Dínamo Zagabria

Jude Bellingham - Borussia Dortmund

Brobbey - Ajax

Camavinga - Real Madrid

Cancellieri - Lazio

Elanga - Manchester United

Elliott - Liverpool

Esposito - Anderletch

Fábio Carvalho - Liverpool

Fábio Silva - Anderletch

Ansu Fati - Barcelona

Gavi - Barcelona

Gnonto - Leeds

Gravenbach - Bayern de Munique

Gvardiol - RB Leipzig

Henrique Araújo - Benfica

Hincapié - Bayer Leverkusen

Hojlund - Atalanta

Knauff - Eintracht Frankfurt

Lukeba - Lyon

Marquinhos - Arsenal

Fabio Miretti - Juventus

Musah - Valencia

Musiala - Bayern de Munique

Nico González - Valencia

Nuno Mendes - Paris Saint-Germain

Pedri - Barcelona

Yéremi Pino - Villarreal

Giovanni Reyna - Borussia Dortmund

Scalvini - Atalanta

Benjamin Sesko - RB Salzburg

Sildillia - Freiburg

Xavi Simons - PSV Eindhoven

Sucic - RB Salzburg

Mathys Tel - Bayern de Munique

Thielmann - Colônia

Udogie - Udinese

Zalewski - Roma