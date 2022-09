Torcedor foi até a casa de Messi e foi recebido pelo astro - Reprodução/Internet

Publicado 17/09/2022 17:59 | Atualizado 17/09/2022 18:07

Paris - Chegar perto do ídolo Lionel Messi não é uma das tarefas mais fáceis. Porém, pode ser muito mais simples do que se imagina. Um torcedor argentino surpreendeu, tocou a campainha na casa do craque na capital francesa e ficou surpreso para ser recebido por Antonella Roccuzzo, esposa do jogador.

O estilista Matías Agustín Rojas viajou para Paris de Santiago del Estero para participar do Campeonato Mundial de Cabeleireiro e aproveitou sua estadia na Cidade Luz para dar a Messi um tambor personalizado com seu retrato. Para isso, foi direto para casa do craque.



Embora não tivesse muita esperança de poder entregar seu presente, ele se surpreendeu ao ser atendido por Antonella Roccuzzo que abriu a porta de sua casa para que ele pudesse entregar pessoalmente o tambor a Lionel Messi, tirando fotos com ambos para imortalizar o encontro.



"Pouco mais de 10 km de bicicleta pela França para chegar à família Messi e entregar o presente. Obrigado Antonella por sua humildade e me receber. Obrigado ao grande artista Luis Quiroga por seu trabalho", escreveu Martin em sua conta no Facebook, onde compartilhou a história.



Martín Agustín Rojas aproveitou para agradecer quem o ajudou a estar em Paris. “Queria agradecer a todos que tornaram esse sonho possível, espero não esquecer de ninguém. Quero agradecer a minha família por sempre me apoiar, meus clientes, as marcas que me ajudaram na viagem em todos os momentos, todos os patrocinadores e cada uma das pessoas que ajudaram mim e depositou dinheiro na minha conta", escreveu.