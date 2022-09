Luto: futebol carioca se despede de Amoroso, atacante que fez sucesso na década de 60 - Reprodução

Luto: futebol carioca se despede de Amoroso, atacante que fez sucesso na década de 60Reprodução

Publicado 17/09/2022 12:09

Três vezes campeão carioca, sendo duas pelo Botafogo, em 1961 e 1962, e uma pelo Fluminense, em 1964, o ex-jogador José Amoroso Filho, o Amoroso, morreu na sexta-feira (16) em Campos dos Goytacazes (RJ).

Sobrinho do ex-jogador, o ex-atacante que também se chama Amoroso foi quem deu a notícia, na noite passada, e fez uma homenagem nas redes sociais. "Hoje descansou meu tio e ídolo José Amoroso Filho. Eterno ídolo de Botafogo, Fluminense e Remo. Uma referência para minha carreira, pois o faro de artilheiro vem desse sobrenome 'Amoroso'. Descanse em paz, artilheiro! Obrigado, tio!"



Família Amoroso em luto! Hoje descansou meu tio e ídolo José Amoroso Filho. Eterno ídolo do @Botafogo , @FluminenseFC e @ClubeDoRemo. Uma referência para minha carreira, pois o faro de artilheiro vem desse sobrenome “ Amoroso”. Descanse em paz, artilheiro! Obrigado, tio! pic.twitter.com/tmd9U0IDTN — AMOROSO® (@7amorosooficial) September 16, 2022

História no Botafogo



José Amoroso atuou no histórico time do Botafogo com Garrincha, Zagallo, Didi, Nilton Santos e outros craques da década de 60. Revelado pelo Glorioso, marcou 65 gols em 156 partidas, segundo informações do historiador alvinegro Pedro Varanda. Ele também foi campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1962.



Artilheiro pelo Fluminense



Em 1964, Amoroso transferiu-se para o Fluminense, onde jogou até 1968 e marcou 72 gols em 134 partidas. Além do Carioca de 64, quando também foi o artilheiro com 19 gols, ganhou o Torneio Rio-São Paulo do mesmo ano.



O ex-centroavante também defendeu Remo, do Pará, e Campo Grande, do Rio. José Amoroso faria 85 anos na próxima segunda-feira, dia 19.