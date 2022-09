Haaland marcou mais um gol pelo Manchester City - Geoff Caddick / AFP

Publicado 17/09/2022 11:07

O Manchester City derrotou o Wolverhampton por 3 a 0, neste sábado, com gols de Grealish, Haaland e Foden. Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola dormirá na liderança do Campeonato Inglês, já que o Arsenal entra em campo no domingo, contra o Brentford.

Início quente

Com menos de um minuto de jogo, o Manchester City abriu o placar após De Bruyne receber passe de calcanhar de Foden pelo lado direito e cruzar rasteiro para Grealish finalizar de primeira. O Wolverhampton respondeu com Gonçalo Guedes recebendo passe pelo lado esquerdo da área, limpando a marcação de Stones e batendo para defesa de Ederson.

Sempre ele



Aos 15 minutos da primeira etapa, Erling Haaland recebeu passe na intermediária, avançou e finalizou de perna direita para ampliar a vantagem dos Sky Blues. Aos 32 minutos, o Wolverhampton ficou com um jogador a menos após Collins ser expulso por fazer uma dura falta em Grealish.



Gol parecido

Na segunda etapa, o Manchester City seguiu dominando o jogo. Aos 21 minutos, Haaland recebeu uma bola na intermediária e bateu de perna direita, para boa defesa de José Sá. No ataque seguinte, De Bruyne foi acionado pelo lado direito e cruzou rasteiro para Foden chegar finalizando e dar números finais ao placar.