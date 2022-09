Beira-Rio ficou cheio para o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, entre Internacional e Corinthians - Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF

Publicado 18/09/2022 14:02

O Internacional tentou fazer valer o mando de campo no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, mas o Corinthians se recusou a sair derrotado. O embate entre as Gurias Coloradas e as Brabas do Timão terminou empatado em 1 a 1. Milenne abriu o placar para o Inter no primeiro tempo, e Jhennifer deixou tudo igual na etapa final.

Com o novo recorde de público em uma partida de futebol feminino no Brasil, 36.330 torcedores acompanharam a partida no Beira-Rio, batendo um novo . O Timão ostentava a marca anterior, ao colocar 30.077 pessoas na final do Paulistão de 2021, contra o São Paulo.