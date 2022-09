Aos 36 anos, José Aldo se aposenta oficialmente do MMA - Armando Paiva / Agência O Dia

Aos 36 anos, José Aldo se aposenta oficialmente do MMAArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 18/09/2022 14:33 | Atualizado 18/09/2022 15:12

Rio - Um dos maiores lutadores da história do MMA, o brasileiro José Aldo está se despedindo do esporte. Nesta semana, o ex-campeão do peso-pena do UFC entrou em contato com Dana White, pedindo para que fosse dispensado do Ultimate, encerrando o seu contrato sem fazer a última luta que lhe resta. Segundo o "Combate", o UFC aceitou o pedido do atleta.

José Aldo, inclusive, já está fora das opções para montagem do próximo ranking no site oficial do UFC, e não deve constar na próxima atualização, que ocorrerá na próxima semana. Mesmo se despedindo do MMA, Aldo deve seguir no mundo das lutas, e pode migrar para o boxe, assim como feito por Anderson Silva e Vitor Belfort, ou migrar para outra modalidade, como o muay thai e o jiu-jítsu.

Aos 36 anos, José Aldo se aposenta do MMA com um cartel de 31 vitórias, e apenas oito derrotas. O brasileiro chegou a defender o cinturão dos pesos-pena por 10 lutas consecutivas, até ser derrotado pelo irlandês Conor McGregor, que nocauteou o campeão com apenas 13 segundos do primeiro round. Esta foi a luta mais rápida da história valendo um cinturão.

Após ser derrotado pelo irlandês, Aldo chegou a ganhar o cinturão intereno dos pesos-pena após vencer Frankie Edgar. No entanto, pouco menos de um ano após se tornar campeão novamente, o brasileiro foi derrotado por Max Holloway, no Rio de Janeiro, e ficou, novamente, sem o triunfo.

Antes de se aposentar, José Aldo ainda chegou a lutar na categoria dos pesos-galo, participando, inclusive, de uma luta pelo cinturão contra Petr Yan. No entanto, o russo acabou sendo superior, e acabou derrotando o brasileiro.

Nos últimos meses, o "Campeão do Povo" já dava indícios de sua aposentadoria. A intenção de Aldo e sua equipe era disputar o cinturão, e se aposentar como campeão. No entanto, a derrota para Merab Dvalishvili acabou estragando os planos do brasileiro. Agora, Aldo segue na espera de seu segundo filho, e, em breve, deve anunciar os próximos passos de sua carreira, seja dentro ou fora do mundo das artes marciais.