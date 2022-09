Fla-Flu do primeiro turno do Brasileirão 2022 foi vencido pelo Rubro-Negro - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/09/2022

Rio - Flamengo e Fluminense estão escalados para o clássico deste domingo (18), às 16h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de quase dois meses, o técnico Dorival Júnior voltará a usar o time titular do Flamengo em uma partida do Campeonato Brasileiro. A última vez que o treinador utilizou esta equipe na competição, foi na vitória por 4 a 0 sobre o Juventude no dia 20 de julho.

Com isto, o Flamengo irá a campo da seguinte forma: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro. No banco de reservas, estão a disposição: Diego Alves, Matheuzinho, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Pablo, Arturo Vidal, Erick, Diego Ribas, Victor Hugo, Matheus França, Everton Cebolinha e Marinho.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Fluminense, pelo @Brasileirao! #VamosFlamengo #FLAxFLU pic.twitter.com/BIItaw1rif — Flamengo (@Flamengo) September 18, 2022

Pelo lado do Fluminense, o técnico Fernando Diniz manterá força máxima para o confronto. A grande novidade é o retorno de André, que não enfrentou o Corinthians na última quinta-feira (15), pela Copa do Brasil, pois estava cumprindo suspensão.

Para o clássico, Diniz definiu sua equipe da seguinte maneira: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e P.H. Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano. No banco de reservas, o treinador terá os seguintes atletas à sua disposição: Marcos Felipe, Wellington, Pineida, Michel Araujo, Nathan, Cristiano, Marrony, Willian Bigode, Yago Felipe, Calegari, David Braz e Felipe Melo.