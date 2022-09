Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/09/2022 18:00

Rio - Autor de dois gols na vitória da seleção brasileira sobre Gana, o atacante Richarlison está com moral na imprensa espanhola. O jornal "AS" fez muitos elogios ao ex-jogador do Fluminense, chegando a compará-lo com Ronaldo Fenômeno, estrela do pentacampeonato do Brasil na Copa de 2022.

A publicação iniciou os elogios afirmando que o jogador do Tottenham deu uma nova opção para Tite, ao lado de Vinicius Junior e Neymar. "Richarlison se colocou como a peça que faltava no ataque canarinho, um matador que poderá aproveitar qualquer oportunidade criada por Vinícius e Neymar, um pelo lado e o outro pelo centro", disse.

Richarlison foi chamado de "herdeiro de Ronaldo Fenômeno" na seleção brasileira. A publicação destacou que desde que o eterno camisa 9 se aposentou, o Brasil não teve um grande goleador em Copas do Mundo.