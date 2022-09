Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/09/2022 16:55

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira enfrenta a Tunísia no Parc de Princes, às 15h30 (de Brasília), pela última partida preparatória para a Copa do Mundo. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV.

Para a partida, a expectativa é de que o técnico Tite promova duas mudanças em relação à equipe que venceu Gana por 3 a 0. Isso porque Danilo e Fred devem entrar nos lugares de Éder Militão e Vini Jr, respectivamente.

Dessa forma, o provável Brasil para enfrentar a Tunísia tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison.



Depois desta partida, o próximo compromisso das duas equipes já será no Qatar, pela Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia. Já a Tunísia enfrentará a Dinamarca, às 10h, no dia 22.