França - O treinador da seleção brasileira, Tite, abordou em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, se irá ou não utilizar o atacante Pedro no amistoso contra a Tunísia, nesta terça, na França. O comandante afirmou que o jogador do Flamengo tem boas chances de entrar em campo, mas que sua convocação para a Copa do Mundo não será decidida pelo que ele render contra a seleção africana.

"Ele possivelmente vai ter uma situação dentro do jogo. Possivelmente (vai usar Pedro). Não é assegurado que sim. É a ideia? É a ideia, mas independente disso eu já tenho o diagnóstico do Pedro, ele já esteve na seleção brasileira, ele já jogou, ele já machucou e voltou. Não vai ser só esse jogo que vai determinar (se ele vai para a Copa), é uma característica específica em relação a ele", disse.

Tite afirmou que Pedro é um jogador que já foi acompanhado de perto pela comissão da CBF e também já demonstrou com a camisa da Seleção que tem condições de fazer parte do grupo.

"Em 10 minutos a mais ou a menos, a gente não faz conceito de um atleta em cima de um recorte mínimo. Até porque nos já jogamos com ele, nós temos esse recorte. E eu ficava falando do Pedro, porque entendia que ele era um atleta diferenciado. Nós já havíamos tido ele aqui e sabia que em algum momento ele teria chance no Flamengo. E agora aguentar cobrança para ele jogar mais tempo ou iniciar", concluiu.