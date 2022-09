Itália venceu a Hungria e garantiu sua vaga nas semifinais da Liga das Nações da Europa - Attila Kisbenedek/AFP

Publicado 26/09/2022 18:53

Budapeste - A seleção da Itália não se intimidou pra cima da então líder do grupo 3 da Liga das Nações da Europa, e venceu a Hungria por 2 a 0. O atacante Raspadori, do Napoli, e o latera-esquerdo Dimarco, da Inter de Milão, marcaram os gols da partida. Com o resultado, a Azurra assumiu a liderança do grupo, e garantiu sua vaga nas semifinais da competição.

Além da Itália, Croácia e Holanda também já estão entre as classificadas para às semifinais. A última vaga será disputada entre Portugal e Espanha, nesta terça-feira (27), em Braga. Os confrontos da próxima fase ocorrerão em junho de 2023, em sede ainda a ser definida. O sorteio dos duelos também será definido em breve pela Uefa.

A Itália abriu o placar logo aos 27 minutos da etapa incial, em um erro de saída de bola da defesa húngara, que resultou numa roubada de bola de Raspadori, que conseguiu driblar o goleiro Gulácsi, e finalizar para o fundo da rede.

O gol que sacrementou a vitória da Itália saiu aos seis minutos do segundo tempo, quando Cristante recebeu um passe na ponta direita, e, já dentro da grande área, cruzou para Dimarco, que conseguiu chegar na bola antes da marcação para poder finalizar para o gol, e aumentar o placar à favor da Azzura.