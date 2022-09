Luke Shaw fez o primeiro gol da Inglaterra - Divulgação/Inglaterra

Luke Shaw fez o primeiro gol da InglaterraDivulgação/Inglaterra

Publicado 26/09/2022 18:20 | Atualizado 26/09/2022 18:32

Eliminadas da Liga das Nações, Inglaterra e Alemanha se enfrentaram em Wembley, pela última rodada do Grupo 3. Em vez de um amistoso de luxo, as equipes protagonizaram um jogo emocionante que terminou empatado em 3 a 3, todos os gols no segundo tempo.

Os alemães saíram na frente com Gündogan, de pênalti, após intervenção do VAR, e ampliou na sequência com Havertz. Quando o jogo se encaminhava para uma vitória tranquila da Alemanha, a Inglaterra buscou forças e conseguiu virar o jogo com gols de Luke Shaw, Mount e Harry Kane, de pênalti, após mais um chamado do VAR.

A virada incendiou os torcedores ingleses que lotaram Wembley, mas Havertz empatou o jogo aproveitando falha do goleiro Pope, que rebateu para o meio da área uma bola defensável. Com o resultado, a Inglaterra, que já estava rebaixada, terminou a Liga das Nações sem vitória, somando três pontos em seis jogos. Já a Alemanha terminou em terceiro no grupo, com 7 pontos.

A Itália terminou na liderança e avançou para a semifinal da competição, ao bater a Hungria, por 2 a 0, em Budapeste, chegando a 11 pontos, ultrapassando o adversário que terminou com 10.