Renato Augusto é destaque do Corinthians - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 27/09/2022 13:45

Rio - Faltando duas semanas para as finais da Copa do Brasil, o Corinthians já pensa no novo confronto com o Flamengo. E o experiente Renato Augusto não poupa palavras para avaliar o adversário: "É o melhor do Brasil e talvez até o melhor da América". Apesar disso, o volante demonstra confiança para a disputa decisiva.

"Estamos numa subida muito boa, fizemos dois grandes jogos contra o Fluminense, que joga numa forma muito diferente do Flamengo, mas a gente se adaptou ao adversário. Vai ser um trabalho duro para o mister, mas vai ser um jogo diferente daqueles", afirmou o volante em entrevista ao canal SporTV.

O jogador do Corinthians se refere ao confronto de mata-mata entre as duas equipes na Copa Libertadores. Há quase dois meses, o time paulista foi eliminado pelo rival carioca nas quartas de final. O Flamengo venceu os dois jogos e esbanjou superioridade. "Não podemos usar aqueles jogos como padrão. Estávamos encaixando a nossa forma de jogar, o que a gente vem encontrando agora", ponderou Renato Augusto.

O volante prevê um duelo mais equilibrado, com boas chances para a equipe paulista. "Vamos dar uma dificuldade maior do que nos jogos da Libertadores. Achamos a forma de jogar, os jogadores entenderam o que o mister quer. Esse foi o 'pulo do gato'", comentou.

A final da Copa do Brasil começará a ser disputada no dia 12 de outubro, na Neo Química Arena. A volta será uma semana depois, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na Libertadores, o Corinthians iniciou mal a disputa e levou 2 a 0 em casa.

"Pela experiência da Libertadores, a gente não pode sair de São Paulo com uma derrota. Temos que levar o jogo para o segundo que tudo pode acontecer, passa a ser um jogo só. Mata-mata é diferente de pontos corridos, Copa é sempre diferente. A gente soube jogar a Copa até aqui, aprendemos com alguns erros, principalmente depois do segundo jogo contra o Atlético-GO conseguimos encaixar. O Flamengo é favorito por ser o time do momento, mas vamos chegar fortes para a final", resumiu.