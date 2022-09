Vinicius Junior - Divulgação / Real Madrid

Publicado 27/09/2022 11:40

Rio - Vinicius Junior tem gerado muita polêmica no futebol espanhol por conta das suas danças após gols do Real Madrid. O zagueiro Raíllo, capitão do Mallorca, afirmou que o brasileiro tem utilizado a pauta do racismo como "coringa" para se defender das críticas, após provocar adversários.

"Vinicius que dance, mas não falte com respeito, não insulte e não menospreze os companheiros de profissão. Quando é chamado de provocador, usa o coringa do racismo", afirmou o defensor em entrevista ao "Diário de Mallorca".

Na goleada de 4 a 1 sobre o Mallorca, Vinicius Junior protagonizou discussões na partida, uma delas justamente com Raíllo. A principal confusão ocorreu com o técnico Javier Aguirre, a quem o brasileiro acusou de mandar dar pancadas durante o jogo.

Na vitória sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, o atacante brasileira foi ofendido de forma racista por alguns torcedores do clube rival. O crime gerou inclusive investigações na Espanha.