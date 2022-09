Sofía Calzetti é esposa de Kun Agüero - Reprodução / Instagram

Sofía Calzetti é esposa de Kun AgüeroReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2022 09:00 | Atualizado 27/09/2022 09:39

Rio - Apontado como um dos principais atacantes da história do Manchester City e pronto para brilhar no Barcelona, Kun Agüero foi obrigado a abandonar os campos, após descobrir um problema no coração. Pendurar as chuteiras, porém, não foi o único desafio que o argentino enfrentou. Após a descoberta da doença, o jogador passou a enfrentar ataques de pânico e o medo constante de morrer.

Em entrevista ao Teleshow, a esposa do argentino, Sofía Calzetti, decidiu contar o drama que viveu ao lado de Kun Agüero. A modelo, que atualmente mora em Miami com o ex-jogador, revelou detalhes de como foram os dias posteriores ao final da carreira.

"Uma vez ele me acordou às cinco da manhã, me implorou para levá-lo ao médico porque ele sentia que estava morrendo. Seu corpo tremia, eu o acalmei, chamamos o médico. Foram tempos difíceis, mas sempre soube que ele ficaria bem. Acredito que o que aconteceu tinha que acontecer", disse Sofía.



Ela também falou sobre a angústia que passou. "Você se sente inútil porque não sabe como ajudar. Estava com medo. Ele tinha ataques de pânico e eu estava lá para o confortar e tranquilizar", lembrou.



Por fim, Calzetti abordou sobre o presente do ex-jogador: "Felizmente, quando isso aconteceu, ele já tinha suas coisas. Ele é inquieto e agora está com a cabeça ocupada. O vejo bem, sólido. Apostou nos jogos (eletrônicos) e descobriu um mundo”, diz.