Com gols de Richarlison e Marquinhos, a seleção brasileira levou a melhor no amistoso contra GanaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2022 12:17

Durante a coletiva da última terça-feira (26), o técnico Tite defendeu Richarlison como opção para ser o centroavante da Seleção.

O apoio acontece após o atacante do Tottenham desabafar ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre Gana, em amistoso na sexta-feira, e pedir que os torcedores acreditassem mais nele.



"A gente respeita sentimentos. O Richarlison só não é 9 no Tottenham porque tem o Kane. Faz uma função mais central e tem essa característica de nove, tem de lado (de campo), com muita qualidade. No lance do gol com a assistência do Neymar, eu não esperava que o Richarlison fosse finalizar de primeira. Sabe por que ele fez isso? Porque é o homem gol", afirmou Tite.



Richarlison terá mais uma chance como centroavante da Seleção nesta terça-feira, no amistoso contra a Tunísia, em Paris, na França. Será o último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo do Catar.