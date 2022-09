Gerson - Reprodução

Publicado 27/09/2022 13:30

Rio - O meia Gerson, ex-jogador de Fluminense e Flamengo, pode estar de mudança no futebol europeu. De acordo com o jornalista Lyall Thomas, da Sky Sports, o brasileiro seria o 'plano A' do Aston Villa para substituir Douglas Luiz, que pode estar de saída para o Liverpool.

Atualmente no Olympique de Marselha, o meia, de 25 anos, seria bem visto pelo treinador Steven Gerrard, que já teria autorizado a diretoria do Aston Villa a formalizar uma investida pelo brasileiro em caso da saída de Douglas.

No total, Gerson atuou em 56 jogos pelo clube francês, marcou 12 gols e deu sete assistências. Caso seja vendido para o Aston Villa, o jogador deverá gerar alguma compensação financeira para Flamengo e Fluminense.