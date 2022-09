Diego Ribas joga futevolêi ao lado de Robinho - Reprodução

Diego Ribas joga futevolêi ao lado de RobinhoReprodução

Publicado 27/09/2022 13:29

Diego e Robinho se encontraram em uma praia de Santos neste fim de semana. O registro foi feito por um fã da dupla na praia e acabou repercutindo negativamente nas redes sociais entre torcedores do Flamengo. Casagrande também repudiou o encontro do meia com o ex-atacante condenado por estupro.

Em seu blog no 'Uol', Casagrande foi incisivo na crítica ao jogador do Flamengo e afirmou que ele deveria ser "confrontado" por todas as mulheres, inclusive sua própria esposa.



"É um absurdo uma pessoa casada e com filhos ir se divertir jogando futevôlei com o Robinho. Aliás, todos que se relacionam com essa pessoa deveriam ter vergonha do que fazem. Diego me surpreendeu negativamente por seu comportamento. Sei que é ativo em causas sociais e, por isso, não entendo a aceitação do que Robinho fez", começou.



"Não existe argumento para quem tira fotos sorrindo e se divertindo com um estuprador condenado. Me desculpe, Diego Ribas, mas depois dessa, todas as mulheres deveriam te confrontar. Inclusive a sua esposa, porque é inaceitável essa conivência. Sim, conivência. Ficar ao lado de um criminoso é um desrespeito a todas as vítimas de estupro", disparou.

Casagrande ainda afirmou que o episódio deveria marcar o fim da carreira de Diego, que encerra seu vínculo com o Flamengo no fim do ano. Ele já afirmou que vai pensar sobre a aposentadoria ou a sequência da carreira fora do Brasil.



Robinho jogou pela última vez em 2019 e deixou os gramados após grave denúncia de estupro na Itália. Ele chegou a ser anunciado pelo Santos mas não jogou, devido a uma pressão popular. O jogador foi condenado a nove anos de prisão em última instância, mas segue em liberdade pois o Brasil não extradita cidadãos natos. A justiça da Itália pode fazer um pedido para que o jogador, que está sem clube, cumpra a pena no Brasil.