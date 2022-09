John Textor, acionista majoritário do Lyon - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 30/09/2022 14:59

França - O Lyon-FRA anunciou, nesta sexta-feira, que a venda do clube para John Textor precisou ser adiada. A data-limite para sacramentar o negócio com o dono da SAF do Botafogo era até o fim de setembro, mas um atraso na documentação impossibilitou a conclusão.

"Falta às partes finalizar a documentação legal nas próximas semanas, principalmente para o principal financiamento da Eagle Football, e as etapas mecânicas necessárias para a conclusão bem-sucedida da operação. O tempo necessário para essa finalização não vai permitir a conclusão da operação no dia 30 de setembro, como previsto inicialmente", disse o Lyon em comunicado.

Textor assinou um compromisso para a compra de 66,5% do Lyon no dia 20 de junho. O acordo prevê que, no futuro, ele possa ter até 88,55% do clube. O valor total do clube é estimado em 798 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões).