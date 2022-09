Neto, apresentador do 'Os Donos da Bola' - Reprodução/Band

Publicado 30/09/2022 14:19

Rio - Neto defendeu Neymar dos ataques sofridos após o atacante postar um vídeo, na última quinta-feira, apoiando a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) . Durante o programa "Os Donos da Bola" desta sexta, o apresentador ressaltou que não vota no atual presidente, mas defendeu o direito do camisa 10 se manifestar.

"Não sou contra a campanha que o Neymar fez para o Bolsonaro. Por que o Raí pode fazer para o PT? Se o Neymar pensa em votar no Bolsonaro, o problema é dele. E eu não voto em Bolsonaro, deixar bem claro, e não falo para quem é o meu voto, mas deve saber. Eu não uso isso aqui. Neymar faz 10 anos que está com o título e não mudou nem para votar no Bolsonaro no passado e nem no presente. Às vezes, não entendo qual é a jogada", disse Neto.

O apresentador também aproveitou a oportunidade para criticar a postura de Casagrande, que criticou o posicionamento de Neymar.

"Parar de dar pau no Neymar. Acho um absurdo fazer isso. Você, Casagrande, que está dando pau nele, e os petistas que estão dando pau nele, isso é injustiça. Se vocês querem que este país seja democrático, qual o problema de votar no Bolsonaro e gravar um vídeo? Eu não vou fazer, e ele tem o direito disso", completou.