Gabriel Jesus vive bom momento com a camisa do ArsenalFoto: Justin Tallis/AFP

Publicado 30/09/2022 14:09

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, detalhou a contratação de Gabriel Jesus. O comandante espanhol afirmou que Edu Gaspar, dirigente brasileiro dos Gunners, teve um papel importante na chegada do camisa nove, que deixou o Manchester City em baixa no meio do ano, e ainda acalmou os ânimos após ausência do trio brasileiro na última convocação do técnico Tite.

"Edu teve uma conversa com ele para explicar o projeto, o que é o clube e qual seria o papel dele aqui. Eu também falei com ele, então foi um trabalho em equipe e ele entendeu claramente o que nós queríamos. A relação que nós tínhamos com ele ajudou muito, pois havia confiança, conexão, então a decisão ficou com o atleta", disse.

Gabriel Jesus parecia figurinha certa na convocação de Tite para os dois últimos amistosos da Seleção antes da Copa do Mundo. No entanto, assim como Martinelli e Gabriel Magalhães, ficou fora da lista. Arteta minimizou a situação e explicou que o melhor a ser feito no momento é mostrar serviço pelos Gunners.

"Primeiro, nós temos que entender como eles estão se sentindo, como receberam as notícias, como impactou neles e como podemos usar isso em seus benefícios. É abaixar a cabeça e a única coisa que eles podem fazer é tentar jogar no mesmo nível que eles estão jogando, ou melhor, e dificultar as coisas para suas seleções."

Na atual temporada, Gabriel Jesus tem sido o principal destaque do Arsenal de Mikel Arteta. Em sete jogos na Premier League, o atleta marcou quatro gols e contribuiu com três assistências.