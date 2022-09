Lionel Messi foi responsável pela emissão de mais de 1.502 de CO2 nos últimos três meses - AFP

Lionel Messi foi responsável pela emissão de mais de 1.502 de CO2 nos últimos três mesesAFP

Publicado 30/09/2022 14:12

Lionel Messi está sendo duramente criticado pelo uso constante de seu jato particular. O jornal francês "L'Équipe" apontou que o jogador emitiu mais de 1.502 toneladas de gás carbônico entre os meses de junho, julho e agosto. Com isso, ativistas da causa ambiental fizeram protestos contra a conduta do argentino.

No total, foram 52 voos no período desses três meses. No entanto, a polêmica é quem nem sempre Messi esteve a bordo, uma vez que disponibilizou o transporte para amigos e familiares. Segundo o jornal, o avião do argentino esteve em voo por 368 horas e emitiu uma quantidade de gás carbônico que um francês médio emitiria em 150 anos.

Apesar do esporte ser responsável apenas por 1% das emissões de gases do efeito estufa na França, muitos ativistas apontaram para o papel que os atletas possuem em influenciar outras pessoas.

Quase todas as viagens para jogos fora de casa na Liga Francesa são feitas por jatos particulares. O PSG, por exemplo, usou esse transporte para todos as suas partidas longe de Paris na última temporada, enquanto o Montpellier foi o time que menos fez uso de aeronaves.

O "L'Équipe" também apontou Karim Benzema e Paul Pogba como outros dois jogadores que fazem uso constante de jatos particulares.