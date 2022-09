Brittany Mahomes é esposa de Patrick Mahomes - Reprodução / Instagram

Publicado 30/09/2022 14:40

Rio - Astro da NBA, Patrick Mahomes não economizou no presente que deu para sua esposa Brittany Mahomes. Em suas redes sociais, ele exibiu a imagem de uma Ferrari, que é o novo brinquedo de sua esposa. O valor do automóvel, um F8, está avaliado em cerca de R$ 4,4 milhões.

Quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes já foi campeão e MVP do Super Bowl. Atualmente, ele assinou um contrato bilionário com seu time e vai embolsar nada menos que 503 milhões de dólares (quase R$ 3 bilhões) pelos próximos dez anos. Sua esposa, Brittany Mahomes faz bastante sucesso no Instagram e tem mais de 1 milhão de seguidores.