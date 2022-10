Messi vive grande momento pela seleção da Argentina - ANDRES KUDACKI / AFP

Publicado 30/09/2022 18:45

Ex-lateral e companheiro de Messi na seleção da Argentina, Pablo Zabaleta comparou o craque a Maradona em uma entrevista à ESPN do país. O ex-jogador do Manchester City disse que o atual camisa 10 da Albiceleste é o melhor entre os dois.



"O futebol era diferente nos anos 80 ou 90. Para mim, Messi é um pouco melhor que Maradona. Não tenho nenhum problema em perguntar ao meu pai, e ele diz Maradona. Pode ser porque eu vi o Messi jogar ou fui amigo dele ou de outros aspectos, mas acho que Messi fez coisas aos 10 ou 15 anos que, como previsto, repetiu aos 35. É fantástico", disse Zabaleta, que também elogiou Maradona.



"Era um gênio, vi muitos vídeos dele, de muitos anos atrás, mas Messi, nos últimos 15 anos, tem sido incrível".

Zabaleta e Messi foram companheiros na Argentina por mais de 10 anos e estiveram juntos na campanha do vice da Copa do Mundo em 2014, no Brasil. O ex-lateral também jogou no Espanyol, rival local do Barcelona, que Messi defendeu.