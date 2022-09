Taça da CONMEBOL Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 30/09/2022 17:30

Rio - Ao menos dez torcedores do Colo-Colo, do Chile, ficaram feridos após uma estrutura do estádio Monumental, em Santiago, desabar nas arquibancadas nesta sexta-feira, onde milhares de pessoas acompanhavam o treino aberto da equipe, que se prepara para o clássico com a Universidad Católica, valendo o título chileno. Ainda não há a informação de vítimas fatais - oito pessoas teriam sofrido fraturas.

Segundo as primeiras informações, a parte do estádio que teria cedido seria o teto da arquibancada conhecida como Cordillera, um dos setores autorizados a receber os torcedores. Segundo o jornal chileno La Tercera, o telhado teria cedido por excesso de peso, após um número considerável de pessoas se posicionar indevidamente no topo da estrutura.Um vídeo com o momento do acidente rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver dois grandes letreiros caindo sobre uma parte dos torcedores que estavam nas arquibancadas do Monumental, um dos principais estádios do Chile Equipes de emergência e os bombeiros foram acionados ao local.O incidente ocorre na mesma semana em que torcedores da Universidad Católica, atual campeã do torneio nacional, provocaram a interrupção da partida contra a Universidad de Chile pelas quartas de final da Copa Chile, após lançarem fogos de artifício que atingiram o goleiro Martín Parra, gerando um trauma acústico grave do qual ele está se recuperando.Durante a última temporada, o futebol chileno registrou inúmeros atos de violência perpetrados por torcedores, motivando a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) e a Federação Nacional de Futebol (ANFA) a fechar os estádios para as partidas mais perigosas. No entanto, as festas nas arquibancadas são permitidas pelas autoridades, pois foram realizadas em várias ocasiões, com planejamento antecipado em que se estabelece uma capacidade limitada de pessoas.