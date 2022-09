Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues - Lucas Figueiredo/CBF

Presidente da CBF, Ednaldo RodriguesLucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/09/2022 17:00

Rio - O nome do novo treinador da seleção brasileira vem sendo tema de muitas conversas e especulações. No entanto, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", a entidade não tem pressa para contratar o substituto de Tite. Pelo contrário, a prioridade é promover mudanças estruturais visando o ano que vem.

Segundo o portal, uma das modificações passa por uma mudança na coordenação da entidade. O ex-jogador Juninho Paulista não deve continuar na função. Um dos favoritos para substituí-lo seria o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

O ex-dirigente foi escolhido por Ricardo Teixeira, presidente da CBF na ocasião, em 2011 para mesmo cargo e ficou apenas um ano, até a demissão de Mano Menezes. De acordo com o portal "globoesporte.com", Sanchez não confirmou qualquer contato da entidade, mas negou a possibilidade de trabalhar no Cruzeiro, junto de Ronaldo Fenômeno.

A decisão do novo treinador da seleção brasileira só deverá sair depois da Copa do Mundo. Tite já informou que vai deixar a função, mesmo que seja campeão no Catar. A CBF não definiu oficialmente nem o perfil do novo comandante, podendo ser brasileiro ou estrangeiro.