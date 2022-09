Nova camisa especial de Halloween do Napoli - Foto: Divulgação/@sscnapoli_br

Publicado 30/09/2022 16:11

Nesta sexta-feira, o Napoli lançou uma camisa especial em comemoração ao Halloween, também conhecido no Brasil como "Dia das Bruxas". A peça é na tradicional cor azul do clube, mas com vários morcegos, principalmente na parte debaixo e nas mangas. Confira o vídeo de lançamento:

Our special edition Halloween jersey is here!



ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE!



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1gm4aNdYt8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2022

Vale lembrar que, na última temporada, o Napoli já havia lançado uma camisa em comemoração ao Halloween. Na ocasião, a EA7, fornecedora de material esportivo do clube, fez uma peça preta com desenhos de teia de aranha.

De acordo com o site "Footy Headlines", famoso por divulgar em primeira mão imagens dos novos uniformes de clubes e seleções, a estreia da camisa acontecerá já na partida contra o Torino. As duas equipes se enfrentam no Estádio Diego Armando Maradona, às 10h (de Brasília) deste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Italiano.