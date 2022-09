Edmundo - Reprodução/Internet

Publicado 30/09/2022 16:30

Rio - Ídolo do Vasco e do Palmeiras, Edmundo falou sobre a expectativa de Neymar de disputar a sua terceira Copa do Mundo. Ao recordar o último Mundial, disputado na Rússia, o Animal fez algumas considerações em relação a postura do atacante da seleção brasileira.

"Independente se ele machucou ou não, o protagonista tem que ser do começo ao fim. Tem que jogar do primeiro ao último jogo fazendo gol na final. Foi vergonhoso, para mim, vê-lo na estreia da Copa do Mundo de 2018 com aquele cabelo de calopsita e rolando… essa é a verdade. As pessoas ficam chateadas porque é o nosso craque. Hoje, como comentarista, eu não posso deixar de falar a verdade. Contra fatos não há argumentos. Foi decepcionante", afirmou em seu canal no YouTube.

A Seleção irá buscar no Catar o seu sexto título da Copa do Mundo. Desde 2022, o Brasil não é campeão. Nas edições de 2006, 2010 e 2018, a equipe pentacampeã parou nas quartas de final. Em 2014, chegou a semifinal, mas foi goleado pela Alemanha por 7 a 1 no Mineirão.