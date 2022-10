Luto - Reprodução

Publicado 30/09/2022 19:49

Após passar cinco dias no hospital em coma, o boxeadorda Colômbia, não resistiu e faleceu. O lutador foi levado às pressas para o hospital em meio a disputa pelo título nacional de 140lb (63,5kg), categoria peso meio-médio júnior, contra José Muñoz, em Barranquila.

Na madrugada do último domingo (25), Quiñones teve de passar por uma cirurgia para um coágulo no cérebro. E depois de cinco dias em coma, sua morte foi confirmada.

A Federação Colombiana de Boxe expressou seu luto pela perda. "Infelizmente ele perdeu essa batalha, expressamos nossas sinceras condolências a toda a sua família."

José Muñoz também falou sobre a trágica morte de seu oponente e publicou mensagem emocionante.

"Nunca pensei que um sonho pudesse se transformar em um pesadelo real. O desejo de vencer na vida nos colocou no mesmo caminho, mas por causa dessas coisas da vida e principalmente da profissão que escolhemos, hoje você está em uma situação que nunca imaginamos. Durante os últimos dias, sua imagem não para na minha cabeça e penso no grande futuro que está por vir. Fomos parceiros e amigos de sparring, o que me permitiu conhecer todas as coisas boas que você tem a oferecer como pessoa e como atleta", disse.

A morte do jovem atleta marca a terceira morte no ringue este ano. O russo Arest Saakyan, 26, em janeiro e o sul-africano Simiso Buthelezi, 24, em junho, também faleceram.