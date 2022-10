Éder Jofre foi o maior peso galo de todos os tempos - Reprodução/Redes Sociais

Éder Jofre foi o maior peso galo de todos os temposReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/10/2022 09:02

O maior pugilista brasileiro de todos os tempos, Éder Jofre, morreu na madrugada deste domingo, 2, em São Paulo. O ex-lutador estava internado desde o dia 4 de março deste ano por conta de uma pneumonia. As causas da morte seriam complicações da doença. Jofre perdeu muito peso e não se recuperou fisicamente. Há sete anos foi diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa.



Conhecido como "Galo de Ouro", Jofre manteve durante toda a sua vida a coragem e a determinação para enfrentar os adversários da vida, como fez em seus 20 anos de carreira profissional, quando venceu 75 rivais (53 por nocaute) e se consagrou como o maior peso galo da história do boxe, sendo campeão mundial da categoria entre 1962 e 1965.

No começo do ano passado, passou a tratar a ETC, encefalopatia traumática crônica, doença diagnosticada em 2013 que lhe causa problemas motores e de memória, com canabidiol ou CBD, sob prescrição médica.