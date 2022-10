Tragédia na Indonésia - Foto: STR / AFP

Tragédia na IndonésiaFoto: STR / AFP

Publicado 02/10/2022 18:37

No último sábado, uma confusão generalizada dentro de um estádio de futebol na Indonésia resultou na morte de 125 pessoas, de acordo com o vice-governador de Java Oriental, Emil Dardak. O fato aconteceu depois da derrota do Arema FC, time da casa, para o Persebaya Surabaya, em partida válida pela primeira divisão do país.

Conforme informou a imprensa local, a situação começou quando torcedores invadiram o campo para protestar contra jogadores e funcionários do clube. A partir daí, a polícia entrou em ação e utilizou gás lacrimogênio.

No entanto, por causa do gás, as pessoas perderam o controle e acabaram por pisotear outras que estavam no local. Ainda houve tumulto do lado de fora, com dois carros da polícia destruídos.

Vale destacar que, inicialmente, as informações davam conta de que 174 haviam morrido. Contudo, os números oficiais foram revisados, e, neste domingo, o vice-governador de Java Oriental comunicou que 125 morreram.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se pronunciou sobre o ocorrido. O mandatário classificou o dia como "sombrio" e prestou condolências às famílias e amigos das vítimas que morreram por causa da confusão. Confira abaixo:

"O mundo do futebol está em estado de choque após os trágicos incidentes ocorridos na Indonésia no final da partida entre Arema FC e Persebaya Surabaya no Estádio Kanjuruhan. Este é um dia sombrio para todos os envolvidos no futebol e uma tragédia além da compreensão. Estendo minhas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam suas vidas após este trágico incidente", disse Infantino.

"Junto com a FIFA e a comunidade global do futebol, todos os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas, aqueles que foram feridos, juntamente com o povo da República da Indonésia, a Confederação Asiática de Futebol, a Associação de Futebol da Indonésia e a Liga de Futebol da Indonésia, neste momento difícil", completou.