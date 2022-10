Haaland e Foden foram os destaques do clássico inglês - Foto: AFP

Haaland e Foden foram os destaques do clássico inglêsFoto: AFP

Publicado 02/10/2022 14:39

O Manchester City foi impiedoso na manhã deste domingo ao aplicar uma goleada por 6 a 3 sobre o arquirrival Manchester United, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Erling Haaland e Phil Foden marcaram três vezes cada e foram os grandes carrascos do United no Etihad Stadium.

Se dá para dizer que o time de Erik Ten Hag teve um destaque positivo na partida, este jogador foi o brasileiro Antony, que marcou um belo gol em jogada individual para descontar. Antony Martial também ajudou a diminuir o vexame na casa do rival e fez dois gols no fim do duelo.

O Manchester United chega a sua terceira derrota na Liga Inglesa e fica em sexto, com 12 pontos. Já o atual campeão Manchester City chega a 20 pontos e assume a vice-liderança do campeonato, a um ponto do líder Arsenal.

O Manchester City pressionou nos primeiros minutos de jogo e teve uma grande sequência de finalizações na área para abrir o placar, mas o rival conseguiu se salvar em todas as três finalizações. A pressão continuou e o time da casa abriu o placar aos 7 minutos com Phil Foden, que encontrou um espaço na área para finalizar de primeira.

O United não conseguiu segurar o ímpeto do Manchester City, que seguiu dominando as ações do jogo e pressionando no ataque. Aos 33 minutos, Erling Haaland subiu mais que todo mundo na área para cabecear e fazer 2 a 0.

O massacre do time azul continuou e, quatro minutos mais tarde, a história se repetiu no terceiro gol. Kevin De Bruyne deu linda assistência para Haaland se esticar e marcar o terceiro. Aos 43 foi a vez de Haaland dar assistência para o time de Pep Guardiola fazer 4 a 0 ainda no primeiro tempo. Quem finalizou o contra-ataque do gol foi Phil Foden, que marcou seu segundo gol na partida.

O Manchester United se reorganizou no segundo tempo e conseguiu diminuir a goleada aos 11 minutos com o brasileiro Antony. Recém-chegado ao clube, Antony recebeu pela direita, trouxe para o meio e finalizou de longe, acertando um chute indefensável para Ederson. O placar marcava 4 a 1.

O dia era mesmo de Haaland, que marcou o terceiro gol aos 19 minutos para fazer a alegria do seu pai Alf-Inge Håland na arquibancada. O norueguês recebeu cruzamento certeiro de frente para o gol e finalizou para estufar as redes. Haaland atingiu a marca de 14 gols em oito jogos com a camisa do Manchester City.

A humilhação ficou ainda maior no clássico aos 28 minutos, quando Phil Foden também completou seu "hat-trick" com um chute certeiro, frente a frente com De Gea. A assistência no lance foi mais uma vez de Haaland. O time visitante conseguiu marcar seu segundo gol aos 38 minutos. Fred fez boa jogada e finalizou em cima de Ederson, Antony Martial pegou o rebote para diminuir para 6 a 2.

Para deixar o placar final um pouco menos feio, Antony Martial marcou mais uma vez nos acréscimos. O atacante francês sofreu pênalti de Cancelo e cobrou com perfeição no ângulo defendido por Ederson para decretar o 6 a 3 no placar final.

O Manchester City enfrentará o Copenhague no meio da próxima semana pela Liga dos Campeões e joga contra o Southampton na próxima rodada do Campeonato Inglês. Já o United tem compromisso diante do Omonia Nicosia pela Liga Europa e buscará a recuperação no torneio nacional contra o Everton.