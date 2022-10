Ricardo Sá Pinto se envolve em confusão no Irã - Reprodução

Publicado 02/10/2022 19:42

Ricardo Sá Pinto, que foi técnico do Vasco entre os meses de outubro e dezembro de 2020, totalizando 15 jogos, perdeu a cabeça na vitória do seu time, o Esteghlal, diante do Gol Gohar, em partida válida pelo Campeonato do Irã.



O problema começou após o árbitro marcar um pênalti a favor da sua equipe, nos acréscimos. De acordo com relato da agência Mehrnews, Sá Pinto não gostou da reação dos adversários do Gol Gohar e iniciou uma discussão.

O árbitro, então, expulsou o treinador português, que imediatamente perdeu a cabeça e partiu para cima. Para evitar uma agressão, o português teve que ser segurado por membros da comissão técnica e jogadores.

Raging Ricardo Sá Pinto sent off during touchline row with Gol Gohar staff. His team (Esteghlal FC) won the match 2-1. pic.twitter.com/Cq5z2jVQv2 — Hatam Shiralizadeh (@hatam_daddy1980) October 2, 2022

O Esteghlal venceu por 2 a 1, com o pênalti convertido aos 98 minutos, subindo para o segundo lugar, com os mesmos 14 pontos do líder Persepolis.