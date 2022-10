Paige Spiranac tem 28 anos - Reprodução

Rio - A golfista Paige Spiranac foi escolhida em junho como a "Mulher Mais Sexy Viva" pela revista masculina Maxim e está aproveitando a indicação para lucrar. Atualmente, estima-se, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, que a fortuna da esportista já chegou a cerca de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões), fruto das suas publicações patrocinadas e da sua associação a inúmeras empresas relacionadas com o golfe.

“Se você tivesse me dito no meu último ano de universidade que minha vida seguiria esse caminho, eu teria rido na sua cara. Eu nunca esperei que isso acontecesse, mas estou muito agradecido por ter acontecido. Consigo amar quem sou e o que faço através da criação de conteúdo e sendo um influenciador. Então estou feliz com a forma como tudo acabou. Gostaria de ter jogado golfe em um nível mais alto e alcançado mais, mas não mudaria isso por nada no mundo", afirma Spiranac.

No entanto, ela não está satisfeita com o que conquistou e decidiu dar um passo adiante. Aproveitando seu status de mulher mais sexy do mundo, ela acaba de lançar uma coleção de itens que comemora sua conquista e que inclui bonés, toalhas, camisetas e pôsteres, sendo o mais acessível uma toalha de golfe pelo preço de 39 dólares.



Mas não vai parar por aí, pois também anunciou para um seguidor a publicação de um calendário com fotos provocantes. “Existe alguma chance de você lançar seu próprio calendário de fotos em um futuro próximo? Talvez a tempo do Natal?”, perguntou um seguidor.



“Sim, o calendário será lançado este ano", confirmou.