Éder Jofre foi o maior peso galo de todos os temposReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/10/2022 10:30 | Atualizado 03/10/2022 11:15

Rio - Um dos maiores nomes do esporte brasileiro, o ex-boxeador Éder Jofre está sendo velado nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital paulista. Posteriormente, o seu corpo será transferido para Santos, onde será cremado ainda nesta segunda. O ex-atleta morreu no último domingo, aos 86 anos, em razões de complicações de uma pneumonia.

Éder estava internado em uma clínica em Embu das Artes, na Grande São Paulo. De acordo com a família, ele estava no local desde março no local para tratar uma pneumonia. Além disso, ele sofria de encefalopatia traumática crônica devido aos golpes que sofreu na cabeça durante a carreira de boxeador.



O velório na Alesp é aberto ao público. Teve início às 8 horas da manhã e será encerrado às 14 horas. Após o término, o corpo de Jofre seguirá para o Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral paulista, onde será feito um novo velório com a presença dos familiares. A previsão é de que o corpo seja cremado às 18h desta segunda.

Éder Jofre foi o primeiro brasileiro a deter um cinturão de relevância mundial no boxe. O ex-atleta foi tricampeão mundial dos pesos pena e galo. Conhecido também como o "Galo de Ouro", ele entrou em 2021 para o Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos.



Éder Jofre recebeu homenagem do São Paulo Futebol Clube. No Tricolor do Morumbi, o ex-atleta começou a carreira de boxeador, tendo como técnico o próprio pai, Kid Jofre. No São Paulo, Jofre ganhou os primeiros campeonatos paulista e brasileiro que disputou. Ao lado de um outro atleta do tricolor, o saltador Adhemar Ferreira da Silva, foi representar o Brasil nas Olimpíadas de 1956, em Melbourne, na Austrália.